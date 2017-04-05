На матчи Кубка Конфедераций продали около 212 тыс. билетов В РФС надеются, что трибуны заполнят минимум на 85%

На матчи Кубка Конфедераций реализовали порядка 212 тыс. билетов. Информацию о результатах продаж предоставили на официальном сайте ФИФА в среду.

«Увеличивается интерес к билетам со стороны любителей футбола из других стран. На данный момент в этом отношении лидируют болельщики из Чили, которые уже приобрели 7111 билетов», — сообщили в ФИФА. «Скоро запустят продажу в билетных центрах ФИФА. Мы надеемся, что трибуны будут заполнены минимум на 85%», — сообщили АБН в российском футбольном союзе.

Отметим, сегодня завершился этап реализации билетов «в порядке живой очереди». Заключительную стадию продажи запустят 19 апреля. ФИФА откроет билетные центры во всех городах, принимающих матчи турнира. Для посещения матчей всем футбольным фанатам потребуется получить паспорт болельщика.