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05.04.17 / 17:02 Новости / Россия и мир / Спорт

На матчи Кубка Конфедераций продали около 212 тыс. билетов

В РФС надеются, что трибуны заполнят минимум на 85%

кубок конфедераций билеты

Фото АБН

На матчи Кубка Конфедераций реализовали порядка 212 тыс. билетов. Информацию о результатах продаж предоставили на официальном сайте ФИФА в среду.

«Увеличивается интерес к билетам со стороны любителей футбола из других стран. На данный момент в этом отношении лидируют болельщики из Чили, которые уже приобрели 7111 билетов», — сообщили в ФИФА. «Скоро запустят продажу в билетных центрах ФИФА. Мы надеемся, что трибуны будут заполнены минимум на 85%», — сообщили АБН в российском футбольном союзе.

Отметим, сегодня завершился этап реализации билетов «в порядке живой очереди». Заключительную стадию продажи запустят 19 апреля. ФИФА откроет билетные центры во всех городах, принимающих матчи турнира. Для посещения матчей всем футбольным фанатам потребуется получить паспорт болельщика.

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Реплики

  1. Вано 05.04.2017 at 18:14

    Это хорошо, что они на такую заполняемость надеются, но для этого надо всем (в том числе на другой конец земного шарика) успеть паспорта болельщика отправить. Справится ли наша доблестная почта?

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