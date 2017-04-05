ВТБ запустил чат-бот по рефинансированию кредитов В Telegram, Facebook Messenger и Viber

Банк ВТБ запустил чат-бот по продукту «Рефинансирование потребительских кредитов». Об этом в компании сообщили в среду.

Чат-бот работает на платформах социальных мессенджеров Telegram, Facebook Messenger и Viber. Пользователям помогут рассчитать условия рефинансирования кредита, взятого в стороннем банке, а также сформировать заявки напрямую из мессенджера. URL-адрес бота — vtb_refin_bot.

Чат-бот ВТБ – это сервис, который использует интерфейс и другие возможности мессенджеров для выполнения различных задач. Ранее «ВТБ24» запустил в Facebook чат-бот для малого бизнеса. в банке считают, что новая программа поможет предпринимателям провести финансовый анализ своего бизнеса, начать процедуру открытия расчетного счета, а также оперативно найти ближайшее отделение банка или узнать курс обмена валют.