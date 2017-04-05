ЗакС Петербурга вспомнил сенатора Вадима Тюльпанова

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга в среду выразили соболезнования по поводу смерти сенатора Вадима Тюльпанова. Заседание, прошедшее в среду, началось с минуты молчания в честь погибших в метро 3 апреля и бывшего председателя петербургского парламента.

Нынешний председатель ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что Тюльпанов был выдающимся политиком, и вспомнил его работу в Петербурге. Он отметил его заслуги и заявил, что необходимо увековечить память о сенаторе.

«Вчера умер наш коллега, друг, товарищ, председатель Законодательного Собрания с 2003 по 2011 год Вадим Альбертович Тюльпанов. На протяжении многих лет мы работали с ним. Это действительно выдающийся политик, человек уникальных человеческих качеств, с тонким чувством юмора. Человек, который всегда был спокоен в любых ситуациях и всегда принимал абсолютно правильные решения в интересах города. Он стоял у истоков нашего российского парламентаризма. И то, что Законодательное Собрание пользуется авторитетом в Санкт-Петербурге, России и во всем мире, это, конечно, заслуга нашего друга, товарища Вадима Альбертовича Тюльпанова. Поэтому память о нем сохранится.

Мы должны делать все для того, чтобы те традиции, которые он заложил в Законодательное Собрание, продолжались. Мы должны укреплять нашу представительную и законодательную ветви власти, делать это для того, чтобы Законодательное Собрание Санкт-Петербурга пользовалось доверием всех петербуржцев и было очень эффективным представительным и законодательным органом власти», — сказал Макаров.

Мы должны делать все для того, чтобы те традиции, которые он заложил в Законодательное Собрание, продолжались

Соболезнования выразили и другие парламентарии. Среди них — руководитель фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев.

«Мы были в очень хороших отношениях. Это был мой младший товарищ, он пришел в Законодательное Собрание во второй созыв, я уже был депутатом. Он меня чуть-чуть младше. Вадим сразу показался мне человеком, который не боится и не ленится учиться. Учиться у своих коллег, учиться на собственном опыте, учиться у избирателей. И неслучайно он стал потом и заместителем председателя Законодательного Собрания во втором созыве, и затем председателем Собрания. Председателем Законодательного Собрания Тюльпанов стал впервые на коалиционной основе», — сказал руководитель фракции.

Ковалев отметил, что Тюльпанов был «не директором, а первым среди равных». Депутат также выступил за увековечение памяти Тюльпанова.

«Мне кажется, лучшим способом увековечения памяти этого председателя Законодательного Собрания будет та ситуация, когда в Законодательном Собрании руководство будет следовать его принципам, его правилам работы на посту председателя Законодательного Собрания», — считает Ковалев.

Он был нашим коллегой, первым среди равных

Похожие слова в память о Тюльпанове произнес зампред фракции «Яблоко» Михаил Амосов. Он вспомнил, как председатель ЗакСа поддерживал законопроекты представителей различных партий.

«Вадим Альбертович Тюльпанов был хорошим председателем Законодательного Собрания Петербурга. В политике очень трудно подниматься над партийными пристрастиями, это даже невозможно делать всегда. Но он часто это делал тогда, когда это не касалось сугубо политических тем, когда это касалось градостроительства, которым я занимался, и других сюжетов. Он умел в этом смысле быть объективным. И я думаю, что он действительно был не начальником Законодательного Собрания. Он был нашим коллегой, первым среди равных, который просто помогал нам всем делать хорошие законопроекты», — отметил Амосов.

«Когда человек уходит в 52 года, я думаю, это скорбь для семьи, для близких людей. Это политик федерального уровня, поэтому я думаю, что он мог проявлять себя в политике еще долгие-долгие годы», — отметила руководитель фракции КПРФ Ольга Ходунова.

Соболезнования родным, близким и коллегам Вадима Тюльпанова выразила председатель фракции «Партия роста» Оксана Дмитриева. «Мы всегда с ним были оппонентами и сражались на политическом фронте по разным сторонам баррикад. Тем не менее, он проявлял прекрасные человеческие качества. Поэтому это для всех нас потеря, и мы испытываем горечь, сожаление и соболезнования, потому что уходят те люди, с которыми мы вместе много работали, иногда сотрудничество, иногда конкуренция, иногда противостояние».