Первую очередь ЖК «Лондон Парк» сдадут в эксплуатацию до конца 2017 года Строительство двух корпусов комплекса уже завершили

Первую очередь жилого комплекса «Лондон Парк» сдадут в эксплуатацию до конца этого года. Об этом АБН рассказали в правительстве Петербурга в среду.

Как отметили в Смольном, застройщик «Л1» завершил строительство первого этапа первой очереди. Общая площадь жилья в первом и втором корпусах составила порядка 24 тыс. кв. м.

Напомним, ранее ввести здания жилого комплекса планировали в 2014 году. Комитет по строительству Петербурга обязал застройщика завершить строительство корпусов до середины марта этого года. Позже в строительной компании обещали сдать комплексы в апреле.