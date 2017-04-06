Порошенко: Украина борется с Россией за будущее свободного мира А «захват» Крыма и Донбасса – проявление российского «провинциализма»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что противостояние Украины и России – это «борьба не только за украинскую независимость», но и за будущее «свободного мира». Слова главы государства приводятся на его сайте в четверг.

Президент Украины также считает, что Россия ищет свое будущее в империалистическом прошлом. Он добавил, что «оккупация» Крыма и Донбасса – это проявление российского «провинциализма».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем материале для британской газеты The Guardian высказал мнение, что Москва стремится «возродить СССР и восстановить Российскую империю». Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за добрососедские отношения с окружающими странами. Он также добавил, что у Москвы нет никаких территориальных притязаний. Крым фактически вошел в состав России в 2014 году.