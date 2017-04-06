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06.04.17 / 22:31 Новости / Россия и мир

Порошенко: Украина борется с Россией за будущее свободного мира

А «захват» Крыма и Донбасса – проявление российского «провинциализма»

Президент Украины Петр Порошенко Президент Украины Петр Порошенко заявил, что противостояние Украины и России – это «борьба не только за украинскую независимость», но и за будущее «свободного мира». Слова главы государства приводятся на его сайте в четверг.

Президент Украины также считает, что Россия ищет свое будущее в империалистическом прошлом. Он добавил, что «оккупация» Крыма и Донбасса – это проявление российского «провинциализма».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем материале для британской газеты The Guardian высказал мнение, что Москва стремится «возродить СССР и восстановить Российскую империю». Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за добрососедские отношения с окружающими странами. Он также добавил, что у Москвы нет никаких территориальных притязаний. Крым фактически вошел в состав России в 2014 году.

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Реплики

  1. 565 06.04.2017 at 23:31

    Пока газ будут гнать в Европу а не внутрь РФ, и не развивать свой внутренний рынок и свою экономику...Пока будут вывозится ресурсы из РФ в 6 раз больше чем возвращаются деньги, пока зарплата чиновника будет в сотни а не в десять раз как в ЕС, — отличаться ...Пока оффшорные компании будут вывозить капитал из РФ , а у власти будут стоять несменяемые бездари управленцы воры...Россия обречена плестись за Европой видимо вечно или пока не закончатся ресурсы ...И война в Донбассе неизвестно более кому выгодна олигархам в Киеве или олигархам в РФ...И клоун Петя и Украина здесь увы вечная фигура отвлекающего манёвра...

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