Mitsubishi отзывает 276 автомобилей в России Mitsubishi Outlender

Mitsubishi отзывает 276 Mitsubishi Outlender в России. Об этом в пятницу сообщил Росстандарт.

Отозваны будут авто, проданные с октября 2016 по февраль 2017 года. Причиной отзыва стали проблемы с болтами крепления продольных рычагов задней подвески.

Ранее автомобильная компания назвала стоимость новых Pajero Sport с дизельным двигателем. Автомобили представлены в России в четырех комплектациях, их стоимость начинается от 2,39 млн рублей.

Ранее новые Pajero Sport продавались в России только с бензиновым мотором. Дизельные Pajero поступили на российский рынок в начале апреля.