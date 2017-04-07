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07.04.17 / 18:24 Новости / Россия и мир

Mitsubishi отзывает 276 автомобилей в России

Mitsubishi Outlender

Mitsubishi LogoMitsubishi отзывает 276 Mitsubishi Outlender в России. Об этом в пятницу сообщил Росстандарт.

Отозваны будут авто, проданные с октября 2016 по февраль 2017 года. Причиной отзыва стали проблемы с болтами крепления продольных рычагов задней подвески.

Ранее автомобильная компания назвала стоимость новых Pajero Sport с дизельным двигателем. Автомобили представлены в России в четырех комплектациях, их стоимость начинается от 2,39 млн рублей.

Ранее новые Pajero Sport продавались в России только с бензиновым мотором. Дизельные Pajero поступили на российский рынок в начале апреля.

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Реплики

  1. Роман 08.04.2017 at 00:46

    Как это понять с октября прошлого года по февраль прошлого года. Пьяные что ли писали?

  2. Елена Васильева 08.04.2017 at 20:30

    Роман, извините, исправили.

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