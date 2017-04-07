Mitsubishi отзывает 276 автомобилей в России

Mitsubishi отзывает 276 Mitsubishi Outlender в России. Об этом в пятницу сообщил Росстандарт.
Отозваны будут авто, проданные с октября 2016 по февраль 2017 года. Причиной отзыва стали проблемы с болтами крепления продольных рычагов задней подвески.
Ранее автомобильная компания назвала стоимость новых Pajero Sport с дизельным двигателем. Автомобили представлены в России в четырех комплектациях, их стоимость начинается от 2,39 млн рублей.
Ранее новые Pajero Sport продавались в России только с бензиновым мотором. Дизельные Pajero поступили на российский рынок в начале апреля.
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Реплики
Как это понять с октября прошлого года по февраль прошлого года. Пьяные что ли писали?
Роман, извините, исправили.