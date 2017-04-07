Чистая прибыль Сбербанка выросла на 54% в I квартале

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ выросла на 54% I квартале этого года. Об этом в банке сообщили в пятницу.
Сбербанк получил чистую прибыль в 155 млрд рублей за январь—март. В марте чистая прибыль банка составила 50,4 млрд рублей.
Чистый процентный доход банка за три месяца увеличился на 4%. Он составил 281,1 млрд рублей.
Отметим, в Сбербанке также рассказали о росте спроса на розничные кредиты. В марте их выдали на сумму в 150 млрд рублей.
Добавим, по итогам прошлого года чистая прибыль Сбербанка по РСБУ составила 517 млрд рублей. Это вдвое больше итогов 2015 года.
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Реплики
Явная закономерность. Ставки по кредитам снизились и прибыль у банка тут же увеличилась.