Чистая прибыль Сбербанка выросла на 54% в I квартале Показатель составил 155 млрд рублей

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ выросла на 54% I квартале этого года. Об этом в банке сообщили в пятницу.

Сбербанк получил чистую прибыль в 155 млрд рублей за январь—март. В марте чистая прибыль банка составила 50,4 млрд рублей.

Чистый процентный доход банка за три месяца увеличился на 4%. Он составил 281,1 млрд рублей.

Отметим, в Сбербанке также рассказали о росте спроса на розничные кредиты. В марте их выдали на сумму в 150 млрд рублей.

Добавим, по итогам прошлого года чистая прибыль Сбербанка по РСБУ составила 517 млрд рублей. Это вдвое больше итогов 2015 года.