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07.04.17 / 11:34 Новости / Россия и мир / Финансы

Чистая прибыль Сбербанка выросла на 54% в I квартале

Показатель составил 155 млрд рублей

прибыль сбербанкаЧистая прибыль Сбербанка по РСБУ выросла на 54% I квартале этого года. Об этом в банке сообщили в пятницу.

Сбербанк получил чистую прибыль в 155 млрд рублей за январь—март. В марте чистая прибыль банка составила 50,4 млрд рублей.

Чистый процентный доход банка за три месяца увеличился на 4%. Он составил 281,1 млрд рублей.

Отметим, в Сбербанке также рассказали о росте спроса на розничные кредиты. В марте их выдали на сумму в 150 млрд рублей.

Добавим, по итогам прошлого года чистая прибыль Сбербанка по РСБУ составила 517 млрд рублей. Это вдвое больше итогов 2015 года.

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Реплики

  1. Эдс 07.04.2017 at 21:26

    Явная закономерность. Ставки по кредитам снизились и прибыль у банка тут же увеличилась.

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