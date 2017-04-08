Все новости

08.04.17 / 14:39 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

«Тотальный диктант» в Петербурге начался с минуты молчания

В память о жертвах теракта в метро

тотальный диктант«Тотальный диктант» в Петербурге начался с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в метро. Акция проходит в субботу.

Диктант стартовал в 14:00 по московскому времени. В Петербурге он проходит на нескольких площадках. Дикторами стали директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров, актер Борис Смолкин, актриса театра и кино Светлана Крючкова, радиоведущий Александр Малич и другие.

Добавим, акция «Тотальный диктант» проходит 8 апреля в городах России и других стран. Желающие написать диктант онлайн могли сделать это в 08:00, 11:00 и 14:00, сразу же узнав свои оценки. Тем участникам, которые заранее зарегистрировались и пришли на площадки, придется подождать результатов несколько дней. Автором текста в 2017 году стал писатель Леонид Юзефович.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Реплики

  1. Миша 08.04.2017 at 18:43

    Зачем он нужен — Диктант, если с центрального телеканала страны звучит: «В подмосковном АлабиНЕ...», «В ДомодедовЕ», "В ПеределкиНЕ...

    Не мечите бисер ...

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017

128 SQL queries done. Page generation took 0,570 seconds.