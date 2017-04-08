«Тотальный диктант» в Петербурге начался с минуты молчания В память о жертвах теракта в метро

«Тотальный диктант» в Петербурге начался с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в метро. Акция проходит в субботу.

Диктант стартовал в 14:00 по московскому времени. В Петербурге он проходит на нескольких площадках. Дикторами стали директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров, актер Борис Смолкин, актриса театра и кино Светлана Крючкова, радиоведущий Александр Малич и другие.

Добавим, акция «Тотальный диктант» проходит 8 апреля в городах России и других стран. Желающие написать диктант онлайн могли сделать это в 08:00, 11:00 и 14:00, сразу же узнав свои оценки. Тем участникам, которые заранее зарегистрировались и пришли на площадки, придется подождать результатов несколько дней. Автором текста в 2017 году стал писатель Леонид Юзефович.