Умер космонавт Георгий Гречко Дважды Герой Советского Союза совершил три космических полета

Космонавт Георгий Гречко скончался в ночь на 8 апреля. Об этом в субботу сообщает издание «Новости космонавтики».

«В ночь на 8 апреля на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, инженер и космонавт ОКБ-1 – ЦКБЭМ – НПО „Энергия“ Георгий Михайлович Гречко», — говорится в сообщении.

Георгий Гречко совершил три полета в космос. Первый – с 11 января по 9 февраля 1975 года, второй - с 10 декабря 1977 по 16 марта 1978 года, третий – с 17 по 26 сентября 1985 года. Дважды Герой Советского Союза работал в Институте физики биосферы РАН.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Гречко госпитализировали в тяжелом состоянии. Его дочь опровергла агентству эту информацию, сообщив, что он «занимается лечением, но дома».