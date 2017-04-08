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08.04.17 / 12:36 Новости / Общество / Россия и мир

Умер космонавт Георгий Гречко

Дважды Герой Советского Союза совершил три космических полета

гречко космонавт георгий гречкоКосмонавт Георгий Гречко скончался в ночь на 8 апреля. Об этом в субботу сообщает издание «Новости космонавтики».

«В ночь на 8 апреля на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, инженер и космонавт ОКБ-1 – ЦКБЭМ – НПО „Энергия“ Георгий Михайлович Гречко», — говорится в сообщении.

Георгий Гречко совершил три полета в космос. Первый – с 11 января по 9 февраля 1975 года, второй - с 10 декабря 1977 по 16 марта 1978 года, третий – с 17 по 26 сентября 1985 года.  Дважды Герой Советского Союза работал в Институте физики биосферы РАН.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Гречко госпитализировали в тяжелом состоянии. Его дочь опровергла агентству эту информацию, сообщив, что он «занимается лечением, но дома».

 

 

По материалам: novosti-kosmonavtiki.ru
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Реплики

  1. дагестанец 08.04.2017 at 17:53

    Соболезнования близким. Настоящий герой и человек.

  2. Аноним 08.04.2017 at 19:17

    Вечная память!!!

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