Бельгийские ВВС возобновят полеты в Сирии Полеты были прекращены с пятницы

Власти Бельгии, возможно, возобновят деятельность своих Военно-воздушных сил (ВВС) в Сирии в рамках действий международной коалиции против террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) в воскресенье. Об этом накануне передает агентство Belga со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

По информации издания, полеты прекратили с пятницы по настоящее время. Однако их восстановят, несмотря на «риски, связанные с близостью российских самолетов».

Ранее местные издания сообщали о приостановке полетов бельгийской авиации в Сирии на неопределенный срок. Напомним, Москва приостановила действие американо-российского меморандума о взаимодействии при проведении военных операций в воздушном пространстве над Сирией. Это случилось после того, как военные США выпустили 59 крылатых ракет по авиабазе в сирийско провинции Хомс. Авиаудар американских вооруженных сил был совершен по приказу президента страны Дональда Трампа и стал ответной реакцией на предположительное применение главы Сирии Башаром Асадом химического оружия.