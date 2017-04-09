Все новости

09.04.17 / 00:53 Новости / Россия и мир

Бельгийские ВВС возобновят полеты в Сирии

Полеты были прекращены с пятницы

Бельгия флагВласти Бельгии, возможно, возобновят деятельность своих Военно-воздушных сил (ВВС) в Сирии в рамках действий международной коалиции против террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) в воскресенье. Об этом накануне передает агентство Belga со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

По информации издания, полеты прекратили с пятницы по настоящее время. Однако их восстановят, несмотря на «риски, связанные с близостью российских самолетов».

Ранее местные издания сообщали о приостановке полетов бельгийской авиации в Сирии на неопределенный срок. Напомним, Москва приостановила действие американо-российского меморандума о взаимодействии при проведении военных операций в воздушном пространстве над Сирией. Это случилось после того, как военные США выпустили 59 крылатых ракет по авиабазе в сирийско провинции Хомс. Авиаудар американских вооруженных сил был совершен по приказу президента страны Дональда Трампа и стал ответной реакцией на предположительное применение главы Сирии Башаром Асадом  химического оружия.

По материалам: belga.be
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Реплики

  1. Юлия 09.04.2017 at 01:50

    Министр обороны Бельгии Стевена Вандепюта заявил, что дальнейшее проведение операций зависит от командования коалиции, не исключив, что 9 апреля пилоты возобновят полете над Сирией, «несмотря на риски, связанные с присутствием поблизости российских самолетов».

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017

130 SQL queries done. Page generation took 0,421 seconds.