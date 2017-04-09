В крестном ходе вокруг Искаакия примут участие 3 тыс. детей

В честь праздника Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) в Исаакиевском соборе в Петербурге пройдет богослужение и крестный ход, в котором примут участие около 3 тыс. детей. Богослужение начнется в 09:30 по московскому времени в воскресенье.
Как сообщили в Санкт-Петербургской митрополии РПЦ, это ученики православных гимназий и воскресных школ. Кроме того, в этот день выступят детский хор и хор Исаакиевского собора.
Добавим, традиция проводить крестный ход в Вербное воскресенье существовала на Руси до 18 века и прервалась при Петре I. В Петербурге проведение крестных ходов в этот день возобновили в 2014 году.
В начале этого года власти Петербурга сообщили о передачи Исаакиевского собора на 49 лет РПЦ. На фоне этого в городе прошли массовые акции протеста.
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Реплики
Никто не хочет завтра потребовать от Варсонофия предоставление разрешений всех родителей всех согнанных детей в письменной форме? Я бы потребовал. Вспоминаем ст. 5 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»: ««ЗАПРЕЩАЕТСЯ вовлечение малолетних в религиозные объединения, а также обучение малолетних религии вопреки их воле и без согласия их родителей или лиц, их заменяющих».» Может пора уже отправить Варсонофия на кичу?