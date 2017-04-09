В крестном ходе вокруг Искаакия примут участие 3 тыс. детей Ученики православных гимназий и воскресных школ

В честь праздника Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) в Исаакиевском соборе в Петербурге пройдет богослужение и крестный ход, в котором примут участие около 3 тыс. детей. Богослужение начнется в 09:30 по московскому времени в воскресенье.

Как сообщили в Санкт-Петербургской митрополии РПЦ, это ученики православных гимназий и воскресных школ. Кроме того, в этот день выступят детский хор и хор Исаакиевского собора.

Добавим, традиция проводить крестный ход в Вербное воскресенье существовала на Руси до 18 века и прервалась при Петре I. В Петербурге проведение крестных ходов в этот день возобновили в 2014 году.

В начале этого года власти Петербурга сообщили о передачи Исаакиевского собора на 49 лет РПЦ. На фоне этого в городе прошли массовые акции протеста.