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09.04.17 / 06:29 Новости / Общество / Россия и мир

В крестном ходе вокруг Искаакия примут участие 3 тыс. детей

Ученики православных гимназий и воскресных школ

Исаакиевский собор

Фото АБН

В честь праздника Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) в Исаакиевском соборе в Петербурге пройдет богослужение и крестный ход, в котором примут участие около 3 тыс. детей. Богослужение начнется в 09:30 по московскому времени в воскресенье.

Как сообщили в Санкт-Петербургской митрополии РПЦ, это ученики православных гимназий и воскресных школ. Кроме того, в этот день выступят детский хор и хор Исаакиевского собора.

Добавим, традиция проводить крестный ход в Вербное воскресенье существовала на Руси до 18 века и прервалась при Петре I. В Петербурге проведение крестных ходов в этот день возобновили в 2014 году.

В начале этого года власти Петербурга сообщили о передачи Исаакиевского собора на 49 лет РПЦ. На фоне этого в городе прошли массовые акции протеста.

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Реплики

  1. God 09.04.2017 at 23:41

    Никто не хочет завтра потребовать от Варсонофия предоставление разрешений всех родителей всех согнанных детей в письменной форме? Я бы потребовал. Вспоминаем ст. 5 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»: ««ЗАПРЕЩАЕТСЯ вовлечение малолетних в религиозные объединения, а также обучение малолетних религии вопреки их воле и без согласия их родителей или лиц, их заменяющих».» Может пора уже отправить Варсонофия на кичу?

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