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09.04.17 / 19:16 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп обсуждает ужесточение санкций против России

В связи с ситуацией в Сирии

трамп санкции против россииАмериканский президент Дональд Трамп обсуждает введение новых санкций в отношении России и Ирана. Об этом в воскресенье заявила постпред США при ООН Никки Хейли.«Президент намерен обсудить этот вопрос, и процесс обсуждения уже идет», — сказала Хейли. По ее словам, такие меры могут принять в связи с ситуацией в Сирии.

Напомним, ранее Великобритания, Австралия, Америка и ряд других стран обвинили сирийского президента Башара Асада в газовой атаке в Сирии. В пятницу США нанесли ракетный удар по авиабазе в Хомсе. Военные выпустили 59 ракет Tomahawk. После этого Москва приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии.

По материалам: cnn.com
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Реплики

  1. Савва 09.04.2017 at 21:43

    «Президент намерен обсудить этот вопрос, и процесс обсуждения уже идет», — сказала Хейли. Да мы и без них(него)обсудим!!!..

    Не иссякаема фантазия санкционеров!!! НАМ (простым Россиянам) сразу было понятно — не из-за Донбасса,так из-за Крыма,не из-за Крыма,так из-за Сирии,не из-за Сирии,так из-за Сев.Кореи...Это как с Б.Асадом — вот не будет он у власти и всё тут (подразумевается В.В.Путин — вот не будет его у власти,и всё тут,ведь предупреждали в 2012,не послушался...) Оне скоро сами запутаются в своих санкциях! Вот смеху то будет..."Ввести санкции,зато что не ввели санкции..."Хе-хе...Нам бы усилить контроль за качеством продуктов,да зарплатку в регионах сделать реальную, как средняя по стране 36664 рублика,да и МЫ плевали на их ссянкции!..

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