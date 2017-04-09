Трамп обсуждает ужесточение санкций против России В связи с ситуацией в Сирии

Американский президент Дональд Трамп обсуждает введение новых санкций в отношении России и Ирана. Об этом в воскресенье заявила постпред США при ООН Никки Хейли.«Президент намерен обсудить этот вопрос, и процесс обсуждения уже идет», — сказала Хейли. По ее словам, такие меры могут принять в связи с ситуацией в Сирии.

Напомним, ранее Великобритания, Австралия, Америка и ряд других стран обвинили сирийского президента Башара Асада в газовой атаке в Сирии. В пятницу США нанесли ракетный удар по авиабазе в Хомсе. Военные выпустили 59 ракет Tomahawk. После этого Москва приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии.