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09.04.17 / 13:03 Новости / Россия и мир / Экономика

Треть греков не платили налогов в 2016 год – СМИ

По причине низких доходов

треть грековКаждый третий житель Греции не платил налогов в прошлом году. Об этом сообщили в Минфине страны, пишет греческая газета «Вима» в воскресенье.

Греки не платили налоги из-за очень низких доходов. Газета отмечает, что всего Минфин обработал 8,64 млн налоговых деклараций за минувший год.

Добавим, девять из десяти жителей Греции заявили, что их доходы были ниже 20 тыс. евро. Средний доход снизился на 1,1% год к году. В то же время средний налог увеличился на 3%. Кроме этого, число людей с доходами ниже 1 тыс. евро в месяц выросло за последние пять лет до 64%.

По материалам: tovima.gr

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Реплики

  1. Ольга 09.04.2017 at 15:14

    Хорошо устроились! Танцоры!

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