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10.04.17 / 17:04 Новости / Россия и мир

«Пятница» потребовала удалить выпуски шоу «Пацанки» с четырех сайтов

Руководство телеканала обратилось с иском к компаниям 3NT Solutions LLP и Online S.A.S

Пятница ПацанкиРуководство телеканала «Пятница» обратилось в суд с требованием удалить выпуски шоу «Пацанки» с порталов Hdzal.net, Serial.wiki, Turkcinema.tv и Zerx.club. Об этом в понедельник АБН рассказали в московском городском суде.

«Руководители телеканала изначально обратились к владельцам порталов, компаниям 3NT Solutions LLP и Online S.A.S, с требованием удалить выпуски шоу с сайтов. Прошло 15 дней, просьба «Пятницы» не была удовлетворена, и представители телеканала подали исковое заявление. Предварительное слушание назначено на 11 мая, на 14-00. О компенсации за использование материалов речи не идет», — сообщили в пресс-службе мосгорсуда.

Отметим, ранее телеканал «Матч ТВ» обратился в суд на Life.ru за неправомерное использование фрагментов матча «Зенит» — «Анжи». Представители «Национального спортивного канала» потребовали 15 млн рублей в качестве компенсации, а также запретить использование материало «Матч ТВ» без письменного согласия. Первое слушание состоится 27 апреля.

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Реплики

  1. Ольга 11.04.2017 at 14:06

    Здравствуйте. Не знаю куда написать — есть идея для телеканала пятница. Буду рада, если откликнитесь.

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