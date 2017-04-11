Трамп поддержал вступление Черногории в НАТО И уведомил об этом сенат

Американский президент Дональд Трамп подписал акт о ратификации протокола о вступлении Черногории в НАТО. Об этом во вторник сообщает Белый дом.

Трамп также уведомил об этом США. Вступление Черногории в Североатлантический альянс одобрили 24 из 28 стран-членов НАТО.

Отметим, в конце марта сенат США проголосовал за вступление страны в НАТО. Большая часть сенаторов высказались за вступление Черногории в альянс, двое — против. Для ратификации соглашения требовалось минимум 60 голосов.