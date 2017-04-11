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11.04.17 / 19:34 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп поддержал вступление Черногории в НАТО

И уведомил об этом сенат

нато трампАмериканский президент Дональд Трамп подписал акт о ратификации протокола о вступлении Черногории в НАТО. Об этом во вторник сообщает Белый дом.

Трамп также уведомил об этом США. Вступление Черногории в Североатлантический альянс одобрили 24 из 28 стран-членов НАТО.

Отметим, в конце марта сенат США проголосовал за вступление страны в НАТО. Большая часть сенаторов высказались за вступление Черногории в альянс, двое — против. Для ратификации соглашения требовалось минимум 60 голосов.

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Реплики

  1. 565 11.04.2017 at 22:14

    Ответ то должен быть. какой то, нельзя же пятится. Россия должна принять Осетию и Абхазию в ОДКБ или задействовать Китай Сербию в Сирии пообещав систему ПРО на дальнем востоке так поступают америкосы вовлекая в альянс у власти РФ нет стратегии роста, и продвижения как у ЕС и НАТО поэтому нас вынуждают пятится и отступать...

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