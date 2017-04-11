В ООН спрогнозировали «существенный рост» зарплат россиян в 2017 году

Зарплаты россиян в 2017 году могут вырасти на 2-3%. Такой прогноз сделал главный специалист по вопросам заработной платы Международной организации труда (ILO) в Женеве Патрик Бельзер в интервью «Коммерсанту», опубликованном во вторник.
«В этом году зарплата имеет тенденцию к существенному росту — может быть, на 2–3% и с перспективой на более высокий рост в следующем году», — предположил Бельзер. По его словам, составление прогнозов и ведение статистики осложняет тот факт, что сведения о зарплатах россиян не всегда предоставляются в полном объеме.
Специалист также прокомментировал ситуацию с социальной защитой сотрудников в России. По мнению Бельзера, ее можно назвать «удовлетворительной», в том числе в том, что касается обеспечения прав женщин. При этом он признал, что разница в зарплатах по-прежнему сохраняется.
Напомним, в январе Росстат впервые с октября 2014 зафиксировал рост реальных доходов населения. Этот показатель за месяц вырос на 8,1%. Глава Минэкономразвития Орешкин раскритиковал полученные статистическим ведомством данные и назвал их «нерепрезентативными». Министр заявил, что они могут быть пересмотрены.
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Реплики
Хотелось бы знать, у кого из россиян выросла зарплата?. Официально не объявлялось , например про бюджетников , что зарплату увеличат или собираются увеличить.