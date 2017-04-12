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12.04.17 / 17:47 Новости / Россия и мир

Производство новой Chevrolet Niva стартует в середине апреля

С новыми опциями

Chevrolet NivaПроизводство Chevrolet Niva с новыми опциями начнется 17 апреля. Об этом в «АвтоВАЗе» рассказали в среду.

Новые авто будут дополнены системой автоматического включения ближнего света, приборами с регулируемой подсветкой и USB розеткой для зарядных устройств. Цены на обновленные Chevrolet Niva начинаются от 588 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что производство Chevrolet Niva начало работу в Казахстане. Автомобили начнут производить на заводе «СарыаркаАвтоПром». Договор между предприятием и автомобильной компанией был заключен в январе 2017 года. О начале работы производства стало известно в понедельник.

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Реплики

  1. виктор 12.04.2017 at 19:20

    машина с плохой ходовой двс очень слабый и прожерливый раздаточная коробка гудит она не стоит этих денег обратитесь к китайцам они сделают это авто.

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