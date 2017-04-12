Производство новой Chevrolet Niva стартует в середине апреля С новыми опциями

Производство Chevrolet Niva с новыми опциями начнется 17 апреля. Об этом в «АвтоВАЗе» рассказали в среду.

Новые авто будут дополнены системой автоматического включения ближнего света, приборами с регулируемой подсветкой и USB розеткой для зарядных устройств. Цены на обновленные Chevrolet Niva начинаются от 588 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что производство Chevrolet Niva начало работу в Казахстане. Автомобили начнут производить на заводе «СарыаркаАвтоПром». Договор между предприятием и автомобильной компанией был заключен в январе 2017 года. О начале работы производства стало известно в понедельник.