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12.04.17 / 21:53 Новости / Политика / Россия и мир

Лавров рассказал о результатах встречи с Тиллерсоном

Россия и США назначат спецпредставителей для анализа проблем между странами

лавров суровыйГлава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о переговорах с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. О результатах встречи министр сообщил на пресс-конференции в среду.

Лавров оценил переговоры как «обстоятельные и откровенные». Участники встречи обсудили все главные вопросы российско-американских отношений. В частности, обсудили вопрос о химоружии в Идлибе и удар США по сирийской авиабазе. Стороны согласились в необходимости тщательного расследования этого инцидента. По словам Лаврова, обе страны одинаково сильно заинтересованы в политическом решении сирийского кризиса.

Участники переговоров обсудили также проблему международного терроризма. Российский президент Владимир Путин заявил о готовности вернуться к применению приостановленного меморандума с США о предотвращении инцидентов в Сирии.

Лавров добавил, что договорился с Тиллерсоном назначить спецпредставителей от МИДа и Госдепа для того, чтобы проанализировать проблемы в отношениях между странами. Как отметил Тиллерсон, отношения России и Америки в настоящее время в плохом состоянии. «Две крупные державы не могут находиться в таком состоянии дел», — заявил он.

Напомним, ранее Лавров заявил о завершении встречи  Владимира Путина и Рекса Тиллерсона. Переговоры прошли в Москве и продлились 1 час 40 минут. До встречи Путин заявлял, что уровень доверия к США при президенте Дональде Трампе снизился, особенно на военном уровне.

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Реплики

  1. Артак 12.04.2017 at 22:55

    Очередная бессмысленная встреча и разглагольствования!!!!!!!

    Расскажите это жонам военнослужащих погибших при ракетных ударах!!!!

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