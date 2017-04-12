Лавров рассказал о результатах встречи с Тиллерсоном Россия и США назначат спецпредставителей для анализа проблем между странами

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о переговорах с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. О результатах встречи министр сообщил на пресс-конференции в среду.

Лавров оценил переговоры как «обстоятельные и откровенные». Участники встречи обсудили все главные вопросы российско-американских отношений. В частности, обсудили вопрос о химоружии в Идлибе и удар США по сирийской авиабазе. Стороны согласились в необходимости тщательного расследования этого инцидента. По словам Лаврова, обе страны одинаково сильно заинтересованы в политическом решении сирийского кризиса.

Участники переговоров обсудили также проблему международного терроризма. Российский президент Владимир Путин заявил о готовности вернуться к применению приостановленного меморандума с США о предотвращении инцидентов в Сирии.

Лавров добавил, что договорился с Тиллерсоном назначить спецпредставителей от МИДа и Госдепа для того, чтобы проанализировать проблемы в отношениях между странами. Как отметил Тиллерсон, отношения России и Америки в настоящее время в плохом состоянии. «Две крупные державы не могут находиться в таком состоянии дел», — заявил он.

Напомним, ранее Лавров заявил о завершении встречи Владимира Путина и Рекса Тиллерсона. Переговоры прошли в Москве и продлились 1 час 40 минут. До встречи Путин заявлял, что уровень доверия к США при президенте Дональде Трампе снизился, особенно на военном уровне.