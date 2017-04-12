Microsoft прекращает поддержку Windows Vista Компьютеры могут продолжать работать под управлением Vista, но станут более уязвимыми

Компания Microsoft прекращает поддержку ОС Windows Vista с 12 апреля. Об этом в среду сообщает портал Venturebeat.

В сообщении говорится, что базовая поддержка операционной системы закончилась в 2012 году. В нее входили бесплатная техподдержка, гарантия, исправления системы безопасности и в дизайне. До 11 апреля 2017 года действовала расширенная поддержка, в которую входили только обновления безопасности. Сообщается, что в дальнейшем компьютеры могут продолжать работать под управлением Vista, но станут более уязвимыми для вредоносного ПО.

Добавим, Windows Vista – операционная система семейства Windows NT. ОС была выпущена в 2007 году корпорацией Microsoft. Ее предшественником была система Windows XP. Следующей в линейке ОС вышла Windows 7.