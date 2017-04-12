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12.04.17 / 09:16 Новости / Россия и мир

Microsoft прекращает поддержку Windows Vista

Компьютеры могут продолжать работать под управлением Vista, но станут более уязвимыми

MicrosoftКомпания Microsoft прекращает поддержку ОС Windows Vista с 12 апреля. Об этом в среду сообщает портал Venturebeat.

В сообщении говорится, что базовая поддержка операционной системы закончилась в 2012 году. В нее входили бесплатная техподдержка, гарантия, исправления системы безопасности и в дизайне. До 11 апреля 2017 года действовала расширенная поддержка, в которую входили только обновления безопасности. Сообщается, что в дальнейшем компьютеры могут продолжать работать под управлением Vista, но станут более уязвимыми для вредоносного ПО.

Добавим, Windows Vista – операционная система семейства Windows NT. ОС была выпущена в 2007 году корпорацией Microsoft. Ее предшественником была система Windows XP. Следующей в линейке ОС вышла Windows 7.

По материалам: venturebeat.com
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Реплики

  1. вамфцукм 12.04.2017 at 10:44

    Она как раньше никому не нужна, а теперь и подавно. Самые лучшие Windows это порезанные сборки от энтузиастов. Вырезано много ерунды, добавлены драйвера и необходимый софт. А все бредни что «лицензия» что то там гарантирует не стоят ничего. Все работает гораздо лучше без лицензий.

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