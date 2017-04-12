Microsoft прекращает поддержку Windows Vista

Компания Microsoft прекращает поддержку ОС Windows Vista с 12 апреля. Об этом в среду сообщает портал Venturebeat.
В сообщении говорится, что базовая поддержка операционной системы закончилась в 2012 году. В нее входили бесплатная техподдержка, гарантия, исправления системы безопасности и в дизайне. До 11 апреля 2017 года действовала расширенная поддержка, в которую входили только обновления безопасности. Сообщается, что в дальнейшем компьютеры могут продолжать работать под управлением Vista, но станут более уязвимыми для вредоносного ПО.
Добавим, Windows Vista – операционная система семейства Windows NT. ОС была выпущена в 2007 году корпорацией Microsoft. Ее предшественником была система Windows XP. Следующей в линейке ОС вышла Windows 7.
132 SQL queries done. Page generation took 0,348 seconds.
Реплики
Она как раньше никому не нужна, а теперь и подавно. Самые лучшие Windows это порезанные сборки от энтузиастов. Вырезано много ерунды, добавлены драйвера и необходимый софт. А все бредни что «лицензия» что то там гарантирует не стоят ничего. Все работает гораздо лучше без лицензий.