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12.04.17 / 16:07 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный поменял директора оператора платных парковок

На две недели

Фото АБН

Фото АБН

В Петербурге сменился директор «Городского центра управления парковками». Соответствующий указ накануне подписал глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, сообщила компания в среду.

Новым директором назначили бывшего депутата петербургского ЗакСа Владислав Бакулин. Он официально вступил в должность 12 апреля.

Экс-директор Артюм Харюкин покинул свой пост накануне. Ему предложили остаться советником руководителя.

Добавим, Смольный рассчитывал заработать на платных парковках в 2016 году более 351 млн рублей. В итоге парковки ушли в убыток – доходы составили 106 млн рублей, расходы – 179 млн рублей. Загруженность в пилотной зоне не превысила 34% при общемировой практике в 80-85%.

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Реплики

  1. Наталья 12.04.2017 at 19:21

    У вас журналисты там бухие что ли?

    «Новым директором назначили бывшего депутата петербургского ЗакСа Владислав Бакулин».

    И далее — «Алексей Бакулин также является гендиректором ООО «Бакулин Моторс Групп»»

    При чем тут АЛЕКСЕЙ Бакулин, если директором парковок назначен ВЛАДИСЛАВ Бакулин?

  2. Елена Васильева 12.04.2017 at 19:26

    Наталья, просто они очень устали))

    Убрали абзац, стыд нам и позор.

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