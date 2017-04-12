Смольный поменял директора оператора платных парковок На две недели

В Петербурге сменился директор «Городского центра управления парковками». Соответствующий указ накануне подписал глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, сообщила компания в среду.

Новым директором назначили бывшего депутата петербургского ЗакСа Владислав Бакулин. Он официально вступил в должность 12 апреля.

Экс-директор Артюм Харюкин покинул свой пост накануне. Ему предложили остаться советником руководителя.

Добавим, Смольный рассчитывал заработать на платных парковках в 2016 году более 351 млн рублей. В итоге парковки ушли в убыток – доходы составили 106 млн рублей, расходы – 179 млн рублей. Загруженность в пилотной зоне не превысила 34% при общемировой практике в 80-85%.