Верховный суд повторно отказался рассматривать жалобу по застройке Баболовского парка в Пушкине Застройщик хочет отменить обжалуемые судебные акты и заново рассмотреть их в суде первой инстанции

Верховный суд второй раз отказался рассматривать жалобу компании Steelmar Scandinavia по вопросу застройки Баболовского парка в Пушкине. Об этом в четверг АБН рассказал координатор общественного движения «Гражданин Пушкин» Александр Беляев.

Застройщик указал, что ему неправомерно отказали в строительстве на территории Баболовского парка. Компания, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, просила отменить обжалуемые судебные акты и направить заявление на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Отметим, Баболовский парк основан в XVIII веке, в 1990 году он вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2014 году его территорию передали ГМЗ «Царское село».

Часть Баболовского парка – 22,7 га – принадлежит шведской компании Steelmar Scandinavia. Она приобрела этот участок в 2005 году. Здесь застройщик рассчитывает построить 71 коттедж. Компания неоднократно пыталась добиться отмены статуса охраняемых объектов на принадлежащем ей участке, однако каждый раз проигрывала суды.