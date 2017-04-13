Сбербанк начал оказывать услуги по созданию сайтов для бизнеса

Сбербанк предложил клиентам создать сайты для малого и среднего бизнеса. Новая услуга появилась на сайте банка в четверг.
Банк предлагает создать адаптивный сайт по четырем тарифам: «сайт специалиста», «лендинг», «сайт компании», «интернет-магазин». Стоимость сайта начинается от 59 руб. в месяц.
Сайт можно будет синхронизировать 1С и системой «Мой склад». Банк предлагает пробный период для всех тарифов в течение 15 дней.
Ранее стало известно о росте чистой прибыли Сбербанка в первом квартале на 54%. Размер чистой прибыли банка составил 155 млрд рублей.
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Реплики
Сбербанк такой сбербанк… вместо того, чтобы исправить системные ошибки они исправляют что-то в столовых. И ладно бы еще нормально делали, но вот у нас в ЦСКО на Южнопортовой сделали хуже, чем было… Мне кажется, кто-то в руководстве просто смеется над нами
Не соглашусь. Сужу по приложению и онлайн-банкингу Сбера. По первой конечно лагов хватало, чем сейчас — это следствие регулярных обнов и трудов. Количество пользователей растёт, что доказывает удобство и востребованность сервисов банка.