Сбербанк начал оказывать услуги по созданию сайтов для бизнеса В сотрудничестве с платформой UMI

Сбербанк предложил клиентам создать сайты для малого и среднего бизнеса. Новая услуга появилась на сайте банка в четверг.

Банк предлагает создать адаптивный сайт по четырем тарифам: «сайт специалиста», «лендинг», «сайт компании», «интернет-магазин». Стоимость сайта начинается от 59 руб. в месяц.

Сайт можно будет синхронизировать 1С и системой «Мой склад». Банк предлагает пробный период для всех тарифов в течение 15 дней.

Ранее стало известно о росте чистой прибыли Сбербанка в первом квартале на 54%. Размер чистой прибыли банка составил 155 млрд рублей.