КНДР пообещала атаковать американские военные базы в случае агрессии США И Сеул

КНДР намерена атаковать американские военные базы и резиденцию президента Южной Кореи в случае агрессии со стороны США. Об этом говорится в заявлении представителя генштаба Корейской народной армии, распространенном в пятницу.

«Все политические, экономические и военные провокационные происки будут решительно сорваны сверхмощным ответом со стороны нашей армии и народа», — говорится в заявлении. В Пхеньяне сообщили, что военные силы готовы атаковать на суше, на море и с воздуха.

Отмечается, что речь идет об американских базах в Осане, Кунсане и Пхентхэке. Пхеньян обещает «превратить их в пепел» и нанести «безжалостный и смертельный ответный удар» по этим и другим целям.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты готовы нанести превентивный удар по Северной Корее. Также США перебросили два военных корабля к берегам КНДР. Эсминцы с крылатыми ракетами «Томагавк» находятся в 300 милях от места, где, как ожидается, Пхеньян проведет следующее ядерное испытание.