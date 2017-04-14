КНДР пообещала атаковать американские военные базы в случае агрессии США

КНДР намерена атаковать американские военные базы и резиденцию президента Южной Кореи в случае агрессии со стороны США. Об этом говорится в заявлении представителя генштаба Корейской народной армии, распространенном в пятницу.
«Все политические, экономические и военные провокационные происки будут решительно сорваны сверхмощным ответом со стороны нашей армии и народа», — говорится в заявлении. В Пхеньяне сообщили, что военные силы готовы атаковать на суше, на море и с воздуха.
Отмечается, что речь идет об американских базах в Осане, Кунсане и Пхентхэке. Пхеньян обещает «превратить их в пепел» и нанести «безжалостный и смертельный ответный удар» по этим и другим целям.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты готовы нанести превентивный удар по Северной Корее. Также США перебросили два военных корабля к берегам КНДР. Эсминцы с крылатыми ракетами «Томагавк» находятся в 300 милях от места, где, как ожидается, Пхеньян проведет следующее ядерное испытание.
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Реплики
Вообще-то, как бээ- Пекин столица Китая (КНР), а столица Северной Кореи (КНДР) — Пхеньян. Увольте того, кто писал эту статью...
Исправили:)