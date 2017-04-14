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14.04.17 / 17:32 Новости / Петербург и Ленобласть

Набережная Фонтанки от площади Ломоносова до Невского закроется 29 апреля

На 12 дней

фонтанкаНабережная Фонтанки от площади Ломоносова до Невского проспекта закроется для проезда с 29 апреля. Об этом в пятницу сообщила государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

Движение будет прекращено на нечетной стороне набережной. Там с 29 апреля по 10 мая пройдет капитальный ремонт. Объезд указанного участка предусмотрен по Гороховой улице и улице Ломоносова.

Отметим, к июлю в Петербурге появятся пять велодорожек. Одна из них пройдет по Фонтанке. Она будет расположена на обеих сторонах набережной от Гороховой улицы в сторону Невы.

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Реплики

  1. Влад 14.04.2017 at 18:26

    Смотрите на сайт ГАТИ и не врите. От площади Ломоносова до Невского проспекта. А по Гороховой объезд.

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