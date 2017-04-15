Глава РПЦЗ: Передача Исаакиевского РПЦ необходима для сохранения собора Он напомнил о том, как обошлись с религиозными постройками в СССР

Передача Исаакиевского собора РПЦ позволит сохранить его на долгие годы. Такое мнение высказал первоиерарх Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ), митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион в интервью ТАСС в субботу.

«Церковь всегда лучше оберегает, сохраняет соборы, которые в советское времена зачастую превращались в руины, хоть формально и находились под охраной государства. Церковь всегда будет заботиться о своих храмах и святых местах», — сказал он. Митрополит напомнил о том, что в СССР многие храмы и церкви оказались разрушены.

Он отметил, что в настоящее время государство восстановило отношения с духовенством и оказывает посильную помощь. По мнению Илариона, Исаакиевский собор слишком важен для православия. Митрополит заверил, что все желающие продолжат посещать собор бесплатно.

Напомним, здание Исаакиевскго собора находится в собственности Петербурга. В декабре губернатор города Георгий Полтавченко объявил, что собор будет передан церкви. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе, в Петербурге прошли митинги. Против решения властей высказывались горожане, деятели искусства и музейные работники.