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17.04.17 / 12:21 Новости / Политика / Россия и мир

Путин принял отставку губернатора Свердловской области Куйвашева

Теперь он стал врио главы региона

Евгений- КуйвашеваПрезидент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом в понедельник сообщает сайт Кремля. 

Президент принял отставку Куйвашева по собственному желанию. Путин назначил экс-губернатора временно исполняющим обязанности главы региона. Указ вступает в силу со дня подписания, то есть с 17 апреля.

Напомним, 12 апреля Путин назначил врио главы региона Мордовии Владимира Волкова. Ранее тот оставил пост по собственному желанию.

Куйвышев стал главой области в 2012 году. Годом ранее его назначили полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. В 2007 году он занял пост главы администрации Тюмени.

 

 

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  1. Таиров Фахратдин 17.04.2017 at 13:19

    ГОРЕ-ГУБЕРНАТОРЫ

    Свердловская область — фактически превращена в полигон для либералов всех мастей, особенно для бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина и его детище — «Комитета гражданских инициатив».

    А.Кудрин и «сотоварищи» реализовывают проект «Новое село — новая цивилизация», но на деле получается другое — попытка дестибилизации в регионах России?..

    Телеведущий Владимир Соловьев о сепаратистских настроениях на Урале: «А что происходит во всем этом регионе сибирском?.. Особенно на Урале… Меня очень беспокоит. И наша власть напрасно не обращает на это внимания. То, что происходит в их столице, в Ельцин Центре, — это крайне опасная тенденция. То есть уральский сепаратизм и так был хорошо известен. Но сейчас, когда в том числе из-за границы постоянно идут темы и вбросы об Уральской республике („а вот мы то“, „а вот мы се»), — не надо на это смотреть в проброс. Нужно понимать, что это четкий и ясный план. И если сразу с ним не бороться, то, когда уже надо будет принимать меры, потребуются совсем иные усилия.

    Не надо играть в псевдолиберализм. Не нужно этих сказок.

    Нужно жестко соблюдать закон и четко понимать, где интересы у государства...

    Уральский патриотизм постоянно проталкивается во многих выступлениях российских оппозиционеров и также активно муссируется аккаунтами, чаще всего анонимными, которые, очевидно, имеют подпитку из стран, рассчитывающих на возможность взрыва России изнутри. К этому надо относиться серьезно, ведь идея создания Уральской республики в 90-е годы возникла, она же была. Очевидно, что желающим раскачать ситуацию будет казаться, что это отличная идея.

    Удары будут наноситься по Уралу, Дальнему Востоку, Калининграду. Это наиболее горячие точки.

    И здесь нет вины людей, которые живут на Урале. Здесь обычная политтехнологическая работа людей, получающих немалое финансирование, в том числе с Запада, для того, чтобы сделать все возможное для разрыва России на части"...

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