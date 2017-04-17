Путин принял отставку губернатора Свердловской области Куйвашева Теперь он стал врио главы региона

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом в понедельник сообщает сайт Кремля.

Президент принял отставку Куйвашева по собственному желанию. Путин назначил экс-губернатора временно исполняющим обязанности главы региона. Указ вступает в силу со дня подписания, то есть с 17 апреля.

Напомним, 12 апреля Путин назначил врио главы региона Мордовии Владимира Волкова. Ранее тот оставил пост по собственному желанию.

Куйвышев стал главой области в 2012 году. Годом ранее его назначили полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. В 2007 году он занял пост главы администрации Тюмени.