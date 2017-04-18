Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга

Басманный суд Москвы арестовал предполагаемого организатора теракта в петербургском метро Аброра Азимова. Соответствующее решение судья Артур Карпов принял во вторник.
Таким образом, судья удовлетворил ходатайство следствия. Представитель последнего говорил о том, что если Азимова оставить на свободе он может скрыться от следствия или уничтожить доказательства. Азимова арестовали до 3 июня.
Напомним, взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля. По версии следствия, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате теракта погибли 15 человек. Ранее адвокат Азимова Армен Задоян заявил, что его подзащитный признает свою вину.
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Реплики
кому мы доверяем свои жизни? если узбек с 3 классами, незнающий русского языка, образования сумел обмануть миллион полицаев и миллион спецслужб, значит грошь цена этим службам. при задержании он назвал отчество, которого у узбеков нет. Значит хорошо запомнил инструктаж. со страху гастарбайтер, плохо знающий русский язык признается во всём.