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18.04.17 / 17:16 Новости / Россия и мир

Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга

До 3 июня

Фото vk.com

Фото vk.com

Басманный суд Москвы арестовал предполагаемого организатора теракта в петербургском метро Аброра Азимова. Соответствующее решение судья Артур Карпов принял во вторник.

Таким образом, судья удовлетворил ходатайство следствия. Представитель последнего говорил о том, что если Азимова оставить на свободе он может скрыться от следствия или уничтожить доказательства. Азимова арестовали до 3 июня.

Напомним, взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля. По версии следствия, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате теракта погибли 15 человек. Ранее адвокат Азимова Армен Задоян заявил, что его подзащитный признает свою вину.

По материалам: ria.ru

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Реплики

  1. викторик 18.04.2017 at 19:19

    кому мы доверяем свои жизни? если узбек с 3 классами, незнающий русского языка, образования сумел обмануть миллион полицаев и миллион спецслужб, значит грошь цена этим службам. при задержании он назвал отчество, которого у узбеков нет. Значит хорошо запомнил инструктаж. со страху гастарбайтер, плохо знающий русский язык признается во всём.

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