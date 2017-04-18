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18.04.17 / 16:57 Новости / Петербург и Ленобласть

Дольщики ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…» пожаловались полиции на застройщика

Застройщик якобы отказывается выдавать ключи владельцам квартир, которые не подписали соглашение на размещение рекламной конструкции

жк я романтик seven sunsДольщики жилого комплекса "Светлый мир «Я – романтик» строительной компании Seven Suns Development обратились в полицию с жалобой на застройщика. Об этом во вторник АБН сообщил один из дольщиков Евгений Кузнецов.

У дольщиков есть несколько причин для недовольства. Одна из них заключается в том, что застройщик якобы отказывается выдавать ключи и акт приема-передачи тем владельцам квартир, которые не подписали соглашение на размещение рекламной конструкции на одном из домов.

«На крыше второго корпуса хотят разместить большую рекламную конструкцию. Насколько я понимаю, сейчас это преподносится как название жилого комплекса. Какой-то макет подсовывают. Самое главное – получить согласие дольщиков, что все согласны, что там будет рекламная конструкция. Что по факту там будет – неизвестно.

Мы говорим, что мы в общем не против этой рекламной конструкции, но покажите условия, на которых она будет размещена. Если с этого управляющая компания будет получать деньги за ежемесячную аренду, которые будут идти на улучшение мест общего пользования в парадных, на улучшения вокруг дома, то мы не против. Но если это на безвозмездной основе и с таким отношением, какое вы (застройщик – АБН) к своим дольщикам проявили, то мы никак на безвозмездной основе не готовы вам разрешать рекламировать свой жилой комплекс», — рассказал Кузнецов.

Также, по словам Кузнецова, строители не устраняют недочеты, которые владельцы квартир выявляют при приеме жилплощади. Из-за этого дольщики отказываются от приемки, а сдача квартир задерживается. Чтобы не платить штрафные санкции, застройщик настаивает на подписании актов о приемке задним числом.

В компании Seven Suns сообщили, что дольщикам для получения ключей не нужно подписывать лишних соглашений. При этом первая очередь заселена почти на 89%.

«Процедура заселения 1-й очереди ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…» практически завершена. Значительная часть дольщиков уже не только приняли квартиры, но и живут в них. На сегодняшний день для более чем 2 300 квартир из примерно 2 600 подписаны все необходимые документы, а дольщикам переданы ключи. Естественно, что для приемки квартиры и заселения в нее подписания каких-либо иных документов или согласий, кроме тех, что предусмотрены классической процедурой, не требуется», — сообщили АБН в компании.

Отметим, ЖК «Светлый мир «Я – романтик» расположен в западной части Васильевского острова. Он находится на намывной территории за гостиницей «Прибалтийская». Добавим, на III-IV кварталы года запланирован ввод второй очереди жилого квартала.

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Реплики

  1. Денис Беганский 19.04.2017 at 11:14

    Да, просто решили над ними поугорать, погонять их немножко. Может денег посшибать, а то кормят нас пироженными, байки рассказывают. Какой, такой «Светлый мир»?

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