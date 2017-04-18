Для иностранных гостей «Евровидения» подготовили памятку поведения В которой попросили не называть украинцев русскими

На Украине подготовили специальную памятку-буклет для иностранцев, которые приедут на песенный конкурс «Евровидение» в этом году. Несколько иллюстраций из нее опубликовала депутат Верховной рады Анна Романова в своем аккаунте в Facebook во вторник.

В частности, в буклете просят иностранных гостей по возможности не затрагивать темы отношений Украины и России и не называть украинцев русскими. Депутат отметила, что всего памятка содержит 23 рекомендации о том, как вести себя в Киеве, а также карту, перечень основных украинских слов и «горячих» телефонов.

Ранее Министерство внутренних дел Украины также выпустило информационный лист, в котором содержатся предостережения гостям «Евровидения» и номера телефонов экстренных служб. В листе, в частности, просят гостей стараться пользоваться наличными средствами, а не банковскими картами. Кроме того, Национальная полиция Украины также опубликовала перечень правил для посетителей международного конкурса. Напомним, «Евровидение» пройдет в Киеве в мае этого года.