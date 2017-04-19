АИЖК и Сбербанк готовят сделку купли-продажи ипотечных кредитов на 50 млрд рублей

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) подготовило соглашение по продаже Сбербанку пула ипотечных кредитов «Фабрики ипотечных ценных бумаг (ИЦБ)» на 50 млрд рублей. Об этом в АИЖК сообщили в среду.
По оценке агентства, сделка станет крупнейшей за всю историю ипотечного кредитования в России. Отмечается, что все функции по взаимодействию с ипотечными заемщиками останутся у Сбербанка, а продажа пула кредитов не отразится на обслуживании клиентов кредитной организации. Под залог портфеля выпустят однотраншевые ценные бумаги.
Сбербанк — первый банк, подписавший меморандум о сотрудничестве в рамках реализации проекта «Фабрика ИЦБ». Таким образом, после закрытия сделки он станет первым государственным банком, который проведет секьюритизацию ипотечного портфеля в рамках нового механизма.
Напомним, в декабре прошлого года ЦБ впервые зарегистрировал выпуск однотраншевых облигаций «Фабрики ИЦБ» на сумму 2,1 млрд рублей. Планируется, что вложения в новый механизм обеспечат НПФ, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы.
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Реплики
Сбер в лице надёжного партнёра, поэтому если покупатель не обременён в средствах, сделка вполне логичная.