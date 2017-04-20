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20.04.17 / 18:12 Новости / Россия и мир

Путину рассказали о президентских амбициях Володина

Глава организации инвалидов-афганцев обвинил сенатора Клинцевича в желании разрушить организацию

володинПрезиденту России Владимиру Путину рассказали о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин хочет стать новым главой государства. Соответствующее заявление сделал в четверг глава организации инвалидов-афганцев Андрей Чепурной на заседании оргкомитета «Победа».

Чепурной пожаловался президенту на сенатора Франца Клинцевича, который якобы использует административный ресурс для того, чтобы уничтожить организацию и открыто называет Володина преемником Путина. Последний заявил, что преемника президента «определяет только русский народ в ходе демократических выборов».

Позднее Клинцевич назвал обвинения в свой адрес ложью. По его словам, Чепурной пытается «опорочить» сенатора из-за проверки использования организацией бюджетных средств, инициированной Клинцевичем.

Вячеслав Володин — председатель Госдумы VII созыва. Ранее он был замруководителя администрации президента РФ. В 2010—2011 годах он занимал пост заместителя председателя правительства.

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Реплики

  1. Ted 20.04.2017 at 22:37

    Журналисты, выучите, наконец, это слово — прЕемник, а не прИемник. Не путайте с радиопрИемником.

  2. Елена Васильева 20.04.2017 at 23:06

    исправили, спасибо! запомнили навсегда.

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