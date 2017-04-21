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21.04.17 / 16:48 Новости / Россия и мир / Экономика

Антимонопольный комитет Украины просит арестовать имущество «Газпрома»

По делу о штрафе в $6,4 млрд

молдавия газпромАнтимонопольный комитет Украины (АМКУ) попросил арестовать имущество «Газпрома» по делу о штрафе в $6,4 млрд. Об этом глава ведомства Юрий Терентьев сообщил на своей странице в Facebook в пятницу. 

«Заявление об открытии исполнительного производства по взысканию штрафа и пени с „Газпрома“ направлено в департамент государственной исполнительной службы министерства юстиции», — написал Терентьев. Он также приложил к посту фотографии искового заявления.

Напомним, в 2015 году АМКУ выписала «Газпрому» штраф на 86,86 млрд гривен ($3,2 млрд). Регулирующий орган посчитал, что компания злоупотребляла монопольным положением на рынке транзита газа в 2009—2015 годах. В российской компании заявили, что у них нет бизнеса в республике. Украинские суды отклоняли апелляции «Газпрома». С учетом пени сумма увеличилась до $6,4 млрд.

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Реплики

  1. 565 21.04.2017 at 23:40

    Странно но власти в РФ вынуждены всегда отвечать неуклюже причём как то неадекватно, не умея дать по рукам вовремя, киевским паханам, а если вдуматься сколько в РФ Украинских банков сетей и другого бизнеса, Турцию ведь заставили считаться а здесь какая то игра в тёмную от народа, видимо виноградники в Таскане перевешивают адекватное поведение первых лиц...

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