Антимонопольный комитет Украины просит арестовать имущество «Газпрома»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) попросил арестовать имущество «Газпрома» по делу о штрафе в $6,4 млрд. Об этом глава ведомства Юрий Терентьев сообщил на своей странице в Facebook в пятницу.
«Заявление об открытии исполнительного производства по взысканию штрафа и пени с „Газпрома“ направлено в департамент государственной исполнительной службы министерства юстиции», — написал Терентьев. Он также приложил к посту фотографии искового заявления.
Напомним, в 2015 году АМКУ выписала «Газпрому» штраф на 86,86 млрд гривен ($3,2 млрд). Регулирующий орган посчитал, что компания злоупотребляла монопольным положением на рынке транзита газа в 2009—2015 годах. В российской компании заявили, что у них нет бизнеса в республике. Украинские суды отклоняли апелляции «Газпрома». С учетом пени сумма увеличилась до $6,4 млрд.
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Реплики
Странно но власти в РФ вынуждены всегда отвечать неуклюже причём как то неадекватно, не умея дать по рукам вовремя, киевским паханам, а если вдуматься сколько в РФ Украинских банков сетей и другого бизнеса, Турцию ведь заставили считаться а здесь какая то игра в тёмную от народа, видимо виноградники в Таскане перевешивают адекватное поведение первых лиц...