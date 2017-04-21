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21.04.17 / 07:57 Новости / Общество / Россия и мир

Puma оштрафована на $421 тыс в Китае

Всю сумму получит китайская корпорация «Хэнюаньсян»

Известная промышленная компания Puma оштрафована на $421 тыс в Китае. Об этом в пятницу написала газета «Шанхай жибао».

Как сообщило издание, решение о штрафе вынес народный суд городского района Хуанпу. По материалам дела, в 2015 году известный производитель спортивной обуви и одежды использовал логотип шанхайской корпорации-производителя шерстяных изделий «Хэнюаньсян». По информации газеты, суд постановил, что использование компанией Puma этого логотипа вводило покупателей в заблуждение, которые могли связать продукцию Puma с корпорацией «Хэнюаньсян». По результатам расследования, на выпущенной одежде Puma заработала более $800 тыс. Половина суммы будет выплачена «Хэнюаньсян» в качестве компенсации.

Для компании Puma это уже не первый громкий скандал в Китае. В 2014 году рабочие фабрики Фуцзянь, изготавливавшие продукцию немецкой фирмы, вышли на забастовку из-за низкого уровня зарплат и условий труда. Тогда в акции приняло участие несколько тысяч человек. Бастующие рабочие отмечали впоследствии, что никаких изменений после протестов не произошло.

По материалам: tass.ru
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Реплики

  1. 76786 21.04.2017 at 08:56

    Зачёт, китайским юристам, — а юристам во власти в РФ надо бы поучится как отсуживать суммы и защищать граждан за рубежом...

  2. Samuelwef 21.04.2017 at 12:45

    33333

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