Беларусь направила Литве ноту протеста из-за нарушения воздушной границы В МИД ожидают разъяснений от литовских коллег

МИД Беларуси направил Литве ноту протеста из-за нарушения воздушной границы республики. Сообщение об этом опубликовано на сайте белорусского МИД в субботу.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что 19 апреля литовское воздушное судно нарушило границы Беларуси. Самолет, пролетев по территории республики 8 км, развернулся и покинул воздушное пространство страны.

В сообщении подчеркивается, что судно контролировалось «средствами противовоздушной обороны». В МИД отметили, что ведомство ожидает разъяснений от литовских коллег.

Напомним, в декабре прошлого года МИД Литвы вручил ноту Беларуси из-за инцидента на Белорусской АЭС, связанным с корпусом реактора. Также литовское ведомство вручало ноту протеста белорусским коллегам в мае 2016 года. Это было связано с опасениями по поводу обрушения конструкций на Островецкой атомной электростанции.