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22.04.17 / 18:31 Новости / Политика / Россия и мир

Беларусь направила Литве ноту протеста из-за нарушения воздушной границы

В МИД ожидают разъяснений от литовских коллег

аэродром сиверский беларусьМИД Беларуси направил Литве ноту протеста из-за нарушения воздушной границы республики. Сообщение об этом опубликовано на сайте белорусского МИД в субботу.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что 19 апреля литовское воздушное судно нарушило границы Беларуси. Самолет, пролетев по территории республики 8 км, развернулся и покинул воздушное пространство страны.

В сообщении подчеркивается, что судно контролировалось «средствами противовоздушной обороны». В МИД отметили, что ведомство ожидает разъяснений от литовских коллег.

Напомним, в декабре прошлого года МИД Литвы вручил ноту Беларуси из-за инцидента на Белорусской АЭС, связанным с корпусом реактора. Также литовское ведомство вручало ноту протеста белорусским коллегам в мае 2016 года. Это было связано с опасениями по поводу обрушения конструкций на Островецкой атомной электростанции.

 

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Реплики

  1. Вова 24.04.2017 at 14:11

    в 1990 году за хлебом в Вильнюс ездили в выходной, а сейчас нарушения делаем: вот жизнь...

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