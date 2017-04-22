Беларусь направила Литве ноту протеста из-за нарушения воздушной границы

МИД Беларуси направил Литве ноту протеста из-за нарушения воздушной границы республики. Сообщение об этом опубликовано на сайте белорусского МИД в субботу.
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что 19 апреля литовское воздушное судно нарушило границы Беларуси. Самолет, пролетев по территории республики 8 км, развернулся и покинул воздушное пространство страны.
В сообщении подчеркивается, что судно контролировалось «средствами противовоздушной обороны». В МИД отметили, что ведомство ожидает разъяснений от литовских коллег.
Напомним, в декабре прошлого года МИД Литвы вручил ноту Беларуси из-за инцидента на Белорусской АЭС, связанным с корпусом реактора. Также литовское ведомство вручало ноту протеста белорусским коллегам в мае 2016 года. Это было связано с опасениями по поводу обрушения конструкций на Островецкой атомной электростанции.
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