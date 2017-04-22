Сумма заключенных на форуме в Ялте контрактов превысила 100 млрд рублей На 30 млрд рублей больше, чем в прошлом году

На полях III Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ-2017) были подписаны контракты, меморандумы и соглашения о реализации проектов на сумму около 100 млрд рублей. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в субботу.

«На полях форума были подписаны более 30 документов на общую сумму более 100 миллиардов рублей, 64 миллиарда — реальные контракты, свыше 50 миллиардов рублей — соглашения и меморандумы о намерениях», — сказал Аксенов. Он добавил, что для реализации проектов, о которых идет речь, есть административные возможности и земля.

Напомним, ЯМЭФ-2017 открылся 20 апреля и продлился три дня. Он собрал свыше двух тыс. участников из 46 стран. Форум проводится в Крыму с 2015 года, его организуют правительство Республики Крым и фонд «Ялтинский международный экономический форум». Также мероприятие пользуется поддержкой администрации президента России.