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22.04.17 / 16:36 Новости / Россия и мир / Экономика

Сумма заключенных на форуме в Ялте контрактов превысила 100 млрд рублей

На 30 млрд рублей больше, чем в прошлом году

договор, партнерство news.mail.ruНа полях III Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ-2017) были подписаны контракты, меморандумы и соглашения о реализации проектов на сумму около 100 млрд рублей. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в субботу.

«На полях форума были подписаны более 30 документов на общую сумму более 100 миллиардов рублей, 64 миллиарда — реальные контракты, свыше 50 миллиардов рублей — соглашения и меморандумы о намерениях», — сказал Аксенов. Он добавил, что для реализации проектов, о которых идет речь, есть административные возможности и земля.

Напомним, ЯМЭФ-2017 открылся 20 апреля и продлился три дня. Он собрал свыше двух тыс. участников из 46 стран. Форум проводится в Крыму с 2015 года, его организуют правительство Республики Крым и фонд «Ялтинский международный экономический форум».  Также мероприятие пользуется поддержкой администрации президента России.

По материалам: interfax.ru
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Реплики

  1. Web Hosting 22.04.2017 at 19:42

    Одобрение Совета по оборонным закупкам последний или предпоследний шаг непосредственно перед подписанием без преувеличения крупнейшего танкового контракта в мире за последние 15 лет, объяснял «Газете.

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