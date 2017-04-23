В МИД Австралии прокомментировали угрозы Северной Кореи применить ядерное оружие. Министр иностранных дел страны Джули Бишоп назвала КНДР угрозой для всего региона.
«Правительство Северной Кореи должно вкладываться в благосостояние ее населения, которое страдает на протяжении долгого времени, а не в оружие массового уничтожения», — заявила глава МИД Австралии.
Ранее руководство Северной Кореи пригрозило нанести ядерный удар по Австралии. «Если Австралия и дальше будет поддерживать США в попытках изолировать и подавлять КНДР (...) это будет для нее самоубийственным шагом», — сказал представитель Минобороны Северной Кореи. Также северокорейский МИД призвал Австралию «дважды подумать» перед тем как «льстить» Соединенным Штатам.
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Реплики
Австралия по поведению напоминает прибалтов они ничего не значат но гавкают громче всех, что бы заработать бонусы от хозяев, хотя австралопитекам какие дела до Кореи их остров что собираются оккупировать, помнится и на РФ гавкали громче всех за Крым...