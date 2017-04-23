В МИД Австралии прокомментировали угрозы Северной Кореи Посоветовали вкладывать средства в благосостояние страны

В МИД Австралии прокомментировали угрозы Северной Кореи применить ядерное оружие. Министр иностранных дел страны Джули Бишоп назвала КНДР угрозой для всего региона.

«Правительство Северной Кореи должно вкладываться в благосостояние ее населения, которое страдает на протяжении долгого времени, а не в оружие массового уничтожения», — заявила глава МИД Австралии.

Ранее руководство Северной Кореи пригрозило нанести ядерный удар по Австралии. «Если Австралия и дальше будет поддерживать США в попытках изолировать и подавлять КНДР (...) это будет для нее самоубийственным шагом», — сказал представитель Минобороны Северной Кореи. Также северокорейский МИД призвал Австралию «дважды подумать» перед тем как «льстить» Соединенным Штатам.