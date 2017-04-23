Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом

Министерство иностранных дел КНДР пригрозило нанести ядерный удар по Австралии. Об этом в воскресенье пишет газета The Guardian со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.
«Если Австралия и дальше будет поддерживать США в попытках изолировать и подавлять КНДР (...) это будет для нее самоубийственным шагом», — сказал представитель Минобороны КНДР. Кроме того, северокорейское внешнеполитическое ведомство призвало Австралию «дважды подумать» перед тем как «льстить» Соединенным Штатам.
Это заявление стало ответом министру иностранных дел Австралии Джулии Бишоп, которая ранее сообщила об угрозе со стороны КНДР для Канберры. Глава австралийского МИД заявила, что Северной Кореи нужно направить все средства на улучшение положения своего «многострадального народа», а не на ядерную программу. Добавим, заседание Совета безопасности ООН по КНДР, как ожидается, пройдет 28 апреля этого года.
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Реплики
Здравствуйте, уважаемые представители АБН! Вот кто написал у вас эту статью, почему не перечитал её прежде,чем опубликовать? Вот он пишет 2-ой абзац:
«По информации издания, Пхеньян нанесет удар в случае, если Канберра не продолжит следовать политике, определенной США в отношении КНДР.» По смыслу получается, что Пхеньян нанесёт удар по Канберре, так как она не следует политике США в отношении КНДР. Дальше читать просто уже не хочется.