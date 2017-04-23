СКР возбудил уголовное дело за блокирование «скорой» в Москве Ведется следствие

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело на мужчину, который не дал проехать «детской скорой помощи» на улице Солнечной в Москве. Об этом сообщили в столичном главке СК в воскресенье.

В настоящее время ведется следствие. Правоохранительные органы ищут автомобиль и его владельца.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в связи с произошедшим. Напомним, накануне ряд СМИ опубликовали видео, на котором «скорая» с включенной сиреной и звуковым сигналом пытается проехать мимо внедорожника Mercedes. Однако водитель преграждает ей дорогу. После требования пропустить, он выходит из автомобиля и начинает выяснять отношения с водителем «скорой».