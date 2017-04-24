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24.04.17 / 16:06 Новости / Общество / Россия и мир

В одной из школ Дагестана произошел взрыв

Погиб один человек, восемь пострадали

Фото: tvc.ru

Фото: tvc.ru

В школе в села Агвали Цумадинского района Дагестана произошел взрыв. Информацию об этом в понедельник подтвердили в региональном управлении МВД.

Погиб один школьник, пострадали 11 подростков, трое из них — в реанимации. Взрыв произошел в компьютерном классе. Директор школы рассказал, что гранату в класс принес один из школьников.

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативники. Подросток, который принес в школу взрывное устройство, находится в полицейском участке. Он учится в восьмом классе, рассказал директор.

Отметим, ранее в апреле в Петербурге от подрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) пострадал один 17-летний подросток-химик. Ему оторвало кисть руки. Бомба лежала у районной библиотеки на Васильевском острове. Следственный комитет утверждает, что пострадавший собрал СВУ сам.

По материалам: tass.ru
 ria.ru
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Реплики

  1. Лия 24.04.2017 at 16:15

    Ох жаль деток!!

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