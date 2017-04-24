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24.04.17 / 22:48 Новости / Общество / Россия и мир

Латвия стала первой по заболеваемости ВИЧ в ЕС

На 1 января 2017 года в стране выявили 365 новых случаев заражения

в Латвии самый высокий уровень распространения ВИЧ

Фото: spid.ru

Латвия стала страной с самым высоким уровнем распространения ВИЧ среди стран Евросоюза. Об этом в понедельник сообщила глава Балтийской ассоциации ВИЧ Инга Упмаце.

По данным ассоциации, за 2016 год в Латвии выявили 365 новых случаев заражения. По данному показателю республика обошла прежнего лидера Эстонию. Всего на 1 января 2017 Центр контроля заболевания зарегистрировал 6972 ВИЧ-инфицированных в стране.

Отметим, по данным Балтийской ассоциации ВИЧ основным путем передачи инфекции стал половой контакт (38% зараженных). Больше всего инфицированных среди мужчин в возрасте от 30 до 39 лет. По состоянию на 30 июня 2016, количество ВИЧ-инфицированных россиян составило 1 067 476 человек. При этом территориальные центры по профилактике и борьбе со СПИД сообщили о более чем 80 тыс. новых случаев заражения.

По материалам: tass.ru
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Реплики

  1. Farid Valitov 25.04.2017 at 10:05

    Уровень инфицирования населения ВИЧ связан с масштабами «сексуальной революции» в конкретной стране, уровнем бедности и качеством работы систем здравоохранения. Уровень угрозы СПИДа для носителей вируса находится в прямой зависимости от охвата населения данной страны Базовым Контингентом рака (БКР). Страны Прибалтики догнали и перегнали США по охвату населения БКР — 45-50%...

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