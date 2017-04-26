Почти половина россиян поддерживает отставку Медведева с поста премьер-министра Только 3% граждан "полностью доверяют" главе правительства

«Определенно за» отставку премьер-министра России Дмитрия Медведева выступают 18% россиян, «скорее за» — 27%. Таковы результаты социологического опроса Левада-центра, опубликованные в среду.

При этом только 3% респондентов заявили, что «полностью доверяют» главе кабмина. В мае прошлого года такой вариант ответа выбрали 14% россиян.

Число тех, кто «в основном» доверяет Медведеву, сократилось с 39% до 30%. «В основном не доверяют» ему 33% россиян, что на 3 процентных пункта больше, чем в мае 2016 года. Вариант ответа «совершенно не доверяю» выбрали 19%, тогда как ранее этот показатель равнялся 14%.

Напомним, в начале марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал фильм-расследование о Медведеве. Его авторы утверждали, что глава российского правительства владеет бизнесом, недвижимостью и виноградниками. По версии сотрудников ФБК, Медведев создал коррупционную сеть при помощи фиктивных благотворительных фондов.

В 97 городах страны 26 марта прошли антикоррупционные митинги. Одним из требований протестующих была отставка премьер-министра. Согласно результатам опроса, проведенного Левада-центром в начале апреля, более 60% россиян слышали о протестных акциях, а 38% опрошенных одобрили их.