Почти половина россиян поддерживает отставку Медведева с поста премьер-министра

«Определенно за» отставку премьер-министра России Дмитрия Медведева выступают 18% россиян, «скорее за» — 27%. Таковы результаты социологического опроса Левада-центра, опубликованные в среду.
При этом только 3% респондентов заявили, что «полностью доверяют» главе кабмина. В мае прошлого года такой вариант ответа выбрали 14% россиян.
Число тех, кто «в основном» доверяет Медведеву, сократилось с 39% до 30%. «В основном не доверяют» ему 33% россиян, что на 3 процентных пункта больше, чем в мае 2016 года. Вариант ответа «совершенно не доверяю» выбрали 19%, тогда как ранее этот показатель равнялся 14%.
Напомним, в начале марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал фильм-расследование о Медведеве. Его авторы утверждали, что глава российского правительства владеет бизнесом, недвижимостью и виноградниками. По версии сотрудников ФБК, Медведев создал коррупционную сеть при помощи фиктивных благотворительных фондов.
В 97 городах страны 26 марта прошли антикоррупционные митинги. Одним из требований протестующих была отставка премьер-министра. Согласно результатам опроса, проведенного Левада-центром в начале апреля, более 60% россиян слышали о протестных акциях, а 38% опрошенных одобрили их.
145 SQL queries done. Page generation took 0,487 seconds.
Реплики
Пусть на отдыхе у себя в Таскане реформы проводит...
Ситуация в стране оставляет желать лучшего и, наверное, целесообразно Дмитрию Медведеву уйти в отставку. Во-первых, провалена программа капитального ремонта. Идет сплошная эквилибристика макроэкономическими показателями, которые далеки от реальной жизни. Потом пенсионеры у нас в стране – это совершенно нищие люди, но ведь они проработали всю жизнь на благо страны. В целом нужно, как верно предлагает Сергей Миронов, направить курс Правительство на реальную жизнь и проблемы людей, т.е. быть ближе к народу.