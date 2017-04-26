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26.04.17 / 12:02 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Полтавченко считает нормальными многомилиардные выплаты по проектам ГЧП

"Ничего лишнего город не платит"

полтавченко гчп

Коллаж АБН

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко считает нормальными многомиллиардные выплаты партнерам по государственно-частному партнерству. Об этом он заявил в среду, отвечая на вопросы депутатов ЗакСобрания, передает корреспондент АБН.

Губернатор отметил, что при реализации каждого проекта ГЧП понимается участие частного бизнеса.

«Вы меня извините, у бизнеса есть социальная ответственность, но в целом он нацелен на зарабатывание денег <...> Если мы привлекаем частный капитал, то мы строим что-то прямо сейчас, а потом равными долями расплачиваемся в течении 30 лет. Это не так накладно, как строить сразу», — сказал Полтавченко.

Он подчеркнул, что «ничего лишнего город не платит».

Вопрос о ГЧП градоначальнику задал эсер Алексей Ковалев. Он указал, что инвестор проекта «Западный скоростной диаметр» все время получает от города «огромные суммы» (компенсации недополученной прибыли). Депутат также напомнил, что есть еще три проекта про схеме ГЧП, которые парламентарий считает нереальными. Речь идет о скоростном трамвае, Восточном скоростном диаметре и экспрессе в «Пулково». «Не проклянут ли нас наши внуки за то, что мы залезли в кабалу?» — задал вопрос Ковалев.

Ежегодно выплаты концессионеру ЗСД составляют несколько миллиардов рублей. При этом только при весенней корректировке бюджета инвестор дополнительно получит 600 млн рублей.

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Реплики

  1. Георгий П. 26.04.2017 at 17:15

    Мои внуки меня не проклянут.

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