Туристы начали беспокоиться из-за птичьего гриппа в Турции.

Информационная волна относительно птичьего гриппа, накрывшая Россию, рано или поздно должна была вызвать беспокойство у тех, кто в ближайшие дни планировал отправиться на отдых в Турцию. Так оно и случилось, констатируют в СЗРО РТС.
Как рассказала Надежда Филина, менеджер компании «ПАК групп», консолидирующей чартерный рейс на турецкий горнолыжный курорт Паландокен, вчера в офисе начали раздаваться звонки от взвол
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