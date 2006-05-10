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10.05.06 / 12:50 Архив

Колпинский суд Санкт-Петербурга жестко наказал свидетеля за дачу ложных показаний.

Приговором Колпинского районного суда Санкт-Петербурга Алексей Маслаков, 1977 г.р. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 307 ч. 1 УК РФ, а именно, то, что дал заведомо ложные показания свидетеля в суде.
Судом установлена вина осужденного, и он приговорен к 2 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
При назначении наказания Маслакову суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, а также обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание.
А.Маслаков был свидетелем по уголовному делу. Будучи предупрежден об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, он в ходе судебного следствия дал заведомо ложные показания с целью освобождения от уголовной ответственности подсудимой Р., чем воспрепятствовал полному, всестороннему и объективному расследованию дела и в целом — осуществлению правосудия, поясняет пресс-служба Приговором Колпинского районного суда Санкт-Петербурга Алексей Маслаков, 1977 г.р. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 307 ч. 1 УК РФ, а именно, то, что дал заведомо ложные показания свидетеля в суде.
Судом установлена вина осужденного, и он приговорен к 2 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
При назначении наказания Маслакову суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, а также обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание.
А.Маслаков был свидетелем по уголовному делу. Будучи предупрежден об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, он в ходе судебного следствия дал заведомо ложные показания с целью освобождения от уголовной ответственности подсудимой Р., чем воспрепятствовал полному, всестороннему и объективному расследованию дела и в целом — осуществлению правосудия, поясняет пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

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