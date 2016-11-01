Смольный: Петербург — лидер по утилизации ртутных ламп и батареек в России До конца года планируют собрать 250 тонн опасных отходов

Петербург занимает первое место по России в сборе и утилизации ртутных ламп и батареек. Об этом во вторник рассказал начальник отдела реализации экологических проектов комитета по природопользованию Петербурга Дмитрий Крутой, передает корреспондент АБН.

По его словам, в прошлом году в Петербурге было собрано 190 тонн опасных отходов. «Мы прогнозируем, что к концу этого года сможем собрать 250 тонн», — заявил Крутой.

Напомним, стационарные пункты приема опасных отходов расположены в всех районах Петербурга. Оформлены в едином стиле «Экомобиль». Пункты приема опасных отходов начали свою работу в августе 2012 года. Мобильные и стационарные пункты принимают отходы только от частных лиц.