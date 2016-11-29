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29.11.16 / 12:11 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Kinder предоставит 190 тыс. подарков для губернаторской елки в Петербурге

Организаторы хотят повысить статус елки

kinder киндерКомпания Kinder предоставит 190 тыс. подарков для гостей губернаторской новогодней елки в Петербурге. Об этом во вторник рассказал фигурист, постановщик шоу «Новые приключения бременских музыкантов» Илья Авербух.

«Все дети получат от Kinder шоколадные подарки, сделано это будет за счет внебюджетных средств. Впервые ребята будут получать подарки на представлении. Это было непростой ход, мы провели большую работу», — отметил Авербух.

Фигурист, выступая на заседании правительства, заявил, что ему бы хотелось поднять статус губернаторской елки. «Хочу, чтобы за билеты происходили настоящие сражения, а чтобы они не раздавались по остаточному принципу», — пояснил Илья Авербух.

Напомним, ранее председатель комитета по культуре Константин Сухенко сообщил, что губернаторскую елку в этому году посетят 190 тыс. детей с 1 по 4 класс. Праздник состоится в Ледовом дворце. Его центральным действом станет фигурное представление «Новые приключения бременских музыкантов» от Ильи Авербуха.

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