Все новости

26.12.16 / 13:46 Новости / Петербург и Ленобласть

«Лента» открыла магазин в Волхове

Тридцать четвертый в регионе

Фото АБН

Фото АБН

Торговая сеть «Лента» открыла новый магазин в Волхове. Он находится в ТРК Cubus на улице Юрия Гагарина, 1В, сообщили в «Ленте» в понедельник.

Новый магазин — формата «суперкомпакт». Общая площадь гипермаркета составляет более 5 тыс. кв. м. Магазин работает с 10.00 до 22.00, без выходных. Ассортимент гипермаркета состоит из около 12 тыс. наименований товаров, в том числе от местных производителей.

Магазин в ТРК Cubus стал тридцать четвертым для «Ленты» в регионе. Предыдущий был открыт на прошлой неделе в Буграх. А также сорок восьмым, открытым «Лентой» в 2016 году в России. Всего у компании работает 187 гипермаркетов и 45 супермаркетов.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

115 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.