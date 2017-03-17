Суд отпустил под домашний арест обвиняемых в хищениях из «Нота-банка» сестер Марчуковых До 2 мая

Экс-финансового директора «Нота-банка» Галину Марчукову и ее сестру Ларису, обвиняемых в многомиллионном хищении, перевели под домашний арест. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

«Суд изменил меру пресечения Галине и Ларисе Марчуковым на домашний арест, срок до 2 мая», — цитирует Дзюрко «Интерфакс». Сестры по-прежнему отрицают свою вину.

Напомним, летом прошлого года сестер обвинили в мошенническом хищении денежных средств ООО «Фармстер». Гадалке Ноне Михай, услугами которой пользовалась одна из сестер, предъявили обвинение в соучастии в мошенничестве. Михай признала свою вину, тогда как Марчуковы — нет. Общую сумму ущерба оценили в 350 млн.

Галина Марчукова заявляла, что не входила в состав правление публичного акционерного общества (ПАО) «Нота-банк». Лариса Марчукова сообщала суду, что не работала в «Нота-банке» и никогда не слышала о фирме «Фармстер».