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17.03.17 / 17:37 Новости / Общество / Россия и мир

Суд отпустил под домашний арест обвиняемых в хищениях из «Нота-банка» сестер Марчуковых

До 2 мая

Фото ngs24.ru домашний арест

Фото ngs24.ru

Экс-финансового директора «Нота-банка» Галину Марчукову и ее сестру Ларису, обвиняемых в многомиллионном хищении, перевели под домашний арест. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

«Суд изменил меру пресечения Галине и Ларисе Марчуковым на домашний арест, срок до 2 мая», — цитирует Дзюрко «Интерфакс». Сестры по-прежнему отрицают свою вину.

Напомним, летом прошлого года сестер обвинили в мошенническом хищении денежных средств ООО «Фармстер». Гадалке Ноне Михай, услугами которой пользовалась одна из сестер, предъявили обвинение в соучастии в мошенничестве. Михай признала свою вину, тогда как Марчуковы — нет. Общую сумму ущерба оценили в 350 млн.

Галина Марчукова заявляла, что не входила в состав правление публичного акционерного общества (ПАО) «Нота-банк». Лариса Марчукова сообщала суду, что не работала в «Нота-банке» и никогда не слышала о фирме «Фармстер».

 

По материалам: interfax.ru
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