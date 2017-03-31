Фрунзенский СДЮСШОР до Путина доведет

В стенах СДЮСШОР №1, расположенной во Фрунзенском районе Петербурга, второй год зреет конфликт. Он начался после прихода нового директора Кирилла Силантьева, против которого выступила часть сотрудников. Школьная «оппозиция» заявляет, что молодой управленец не дружит с законом и что его прикрывает глава Фрунзенского района, преследуя свои политические цели. Силантьев обвинения в свой адрес отрицает.

В связи с Путиным

Кирилл Силантьев был назначен на должность директора спортивной школы №1 в октябре 2015 года. До этого он возглавлял СДЮСШОР по дзюдо им А.С.Рахлина. В редакцию АБН обратился старший инструктор-методист учреждения Леонид Галик. По его словам, Силантьев ушел с предыдущего места работы не случайно, а из-за «финансовых махинаций». Глава Фрунзенского района Владимир Омельницкий якобы обо всем знал. «Но он тогда думал, что будет баллотироваться в ЗакС в 2016 году, ему нужно было проскочить. Вот он и решил взять человека, который вроде как имеет связи с Мишей Рахлиным, сыном тренера Владимира Путина. Сами понимаете, фамилия Рахлин автоматически ассоциируется с Путиным, она с ней связана», — озвучил свою версию Леонид Галик. Он добавил, что Рахлин-младший «Силантьева на исправление прислал».

По версии Галика, отношения у нового директора с коллективом (по крайней мере, с некоторой его частью) не сложились с первых дней.

«На новом месте он набрал свою команду, провел первое совещание. Сразу же начал ругаться, материться. Я ему сделал замечание, сказал, что если так продолжится, я уйду. Потом в один из дней Силантьева не было на рабочем месте, а в школу позвонил кто-то из администрации. В школе сказали, что директор отсутствует. Видимо, его отчитали. Кирилл заявил, что его кто-то «заложил» из наших, заявил, что «он знает эту крысу». На мои упреки, что так нельзя себя вести с людьми, лишь отвечал: «Меня прикроют»», — вспоминает Галик.

Вскоре часть коллектива СДЮСШОР №1 написала жалобу на имя главы администрации Фрунзенского района. Для рассмотрения инцидента была создана комиссия, которая не нашла нарушений в деятельности Кирилла Силантьева. «Собрали там своих людей, над словами про мат там только посмеялись. А новый директор стал давить на тех, кто подписался под обращением. В том числе на меня. В итоге из школы ушли все подписанты, кроме меня и замдиректора Артема Молчанова», — резюмировал Леонид Галик.

Кирилл Силантьев с обвинениями в свой адрес не согласен. Из школы им. А.С. Рахлина он, по собственному признанию, ушел, так как «задача по организации и становлению школы как нового юридического лица была выполнена».

«СДЮСШОР №1 Фрунзенского района – школа с отличным спортивным результатом по разнонаправленным видам спорта и многолетними традициями. Считаю большой честью работать в данном учреждении. Никаких связей с Михаилом Рахлиным, кроме профессионально-деловых, не имею. Политической деятельностью не занимаюсь и не занимался. Конфликтов с кем-либо из работников школы у меня нет», — заверил редакцию АБН Силантьев. Также он заявил, что никогда не общался с подчиненными в некорректной форме.

Трудовые «пятнадцатиминутки»

В распоряжении АБН есть несколько приказов Кирилла Силантьева, которые вызвали негодование сотрудников. Так, в феврале 2016 года он обязал сотрудников в конце каждого дня присылать отчеты о проделанной работе. Описывать нужно все подробности с промежутком в каэждые 15 минут. «Когда работать-то, если нужно все время отчеты строчить?» — недоумевает Галик. В этом противостоянии он дошел до Фрунзенского районного суда. Собеседник АБН не выполнил один из приказов и решил оспорить дисциплинарное взыскание. Суд встал на сторону истца, согласившись с тем, что директор школы обязал своего сотрудника сделать в пятидневной срок месячный объем работы, нарушив таким образом права сотрудника. Правда, запрошенную Галиком компенсацию за нарушение его прав суд сократил с 50 тыс. рублей до 7 тыс. рублей (включая расходы на юридические услуги).

Руководство школы намерено обжаловать это решение. Что касается приказа о «пятнадцатиминутках», то, по словам Кирилла Силантьева, это ему нужно было «для выявления потерь рабочего времени сотрудниками, установления (при наличии) их причин и разработки мероприятий по совершенствованию организации труда». «Отчетность нужно было предоставлять только в феврале-марте, подготовка данных ответов занимала не больше 20 минут – тестировал на себе», — пояснил СДЮСШОР №1.

Романсы финансов

Дальше — больше. У сотрудников появились подозрения, что новый директор не совсем честно распределяет финансовые потоки. На имя председателя комитета по физической культуре и спорту Павла Белова было написано письмо о фальсификации Кириллом Силантьевым документов, по которым назначаются премии сотрудникам. За подобные действия, по словам Леонида Галика, директора и «попросили» из школы им. А.С. Рахлина. «В школе с его приходом появились «мертвые души», его люди, которые официально устроены на полставки, на четверть ставки, получают огромные премии за лояльность. При этом они ничего, фактически, не делают. Тех же, кто выступает против, он лишает премии, нарушает их права», — поясняет собеседник АБН. Все жалобы в прокуратуру, в Смольный и другие инстанции пишет Галик. Свои действия он объяснят так: «Не могу прекратить борьбу. Может, я советский человек. Но у меня есть свои принципы. Поэтому я так себя и веду. Мне все говорят, уезжай в Англию, у тебя же там внук, а я не могу».

Правда, толку от этих жалоб нет, все они спускаются в администрацию Фрунзенского района, которая, по словам старшего инструктора-методиста, всячески покрывает молодого директора.

«Заявление Леонида Галика о моих фальсификационных действиях не соответствует действительности, — парировал обвинения Силантьев, — со всеми работниками школы у меня одинаковые рабочие отношения, на «лояльных» и «нелояльных» никого не разделяю».

Возможные интересы

Как уже было сказано выше, скандал районного масштаба может незримо тянуться к президенту РФ Владимиру Путину. Его спортивным наставником был заслуженный тренер РФ по дзюдо Анатолий Рахлин. Глава государства входил в состав первой юношеской группы, которую Рахлин набрал в 1964 году. В последний раз учитель и ученик встречались в мае 2013 года. А в августе Рахлин умер. Путин приехал в Петербурге проститься с тренером.

Сын Рахлина-старшего Михаил пошел по стопам отца. Он заслуженный тренер России и основатель Фонда поддержки и развития дзюдо им. А.С. Рахлина и СДЮСШОР по дзюдо им. А.С. Рахлина.

Что касается главы Фрунзенского района Владимира Омельницкого, то в 2015 году в СМИ действительно появлялась информация о его возможной заинтересованности в парламентском мандате. Однако, мае 2016 года он почему-то не подал документы на праймериз «Единой России», чем удивил журналистов. Но свою роль в выборах он однозначно сыграл. Участки на подведомственной территории прославились многочисленными фальсификациями на выборах. Так, здесь расположен думский округ №217, где выиграл «единоросс» Михаил Романов. Его основной конкурент от «Партии роста» Оксана Дмитриева заявляет о том, что результаты голосования нелегитимны. Она обвиняла Омельницкого в давлении на руководство ТИКов.

После выборов, предполагает Леонид Галик, Омельницкий решил сохранить «крышу» в виде опосредованной связи с Михаилом Рахлиным. «В районе периодически возникают какие-то скандалы. Вот как, например, в декабре, когда его Соловьев на всю страну отругал. Понятно, что ему нужны связи», — уверен Галик.

Напомним, в конце 2016-го телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести.ФМ» заявил, что Омельницкий должен «находиться в отставке». Он сказал это после звонка в студию. Жительница района пожаловалась, что проживает вместе с тремя детьми в комнате площадью 16 кв. м и не может улучшить жилищные условия из-за бездействия местных чиновников. Глава района, по ее словам, принимает граждан лишь раз в месяц.

Кстати, в апреле прошлого года Владимиру Омельницкому объявлена благодарность президента России за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Дойти до президента

В администрации Фрунзенского района в ответ на запрос АБН сообщили, что кандидатура Кирилла Силантьева была согласована с городским комитетом по физической культуре и спорту и с учетом мнения вице-губернатора Владимира Кириллова. «В январе 2016 года была проведена внеплановая проверка деятельности учреждения, в ходе которой рассматривались вопросы назначения принятых на работу сотрудников, вопросы оплаты труда и материального стимулирования», — отмечают в администрации. Для оценки ситуации в школе была создана комиссия, в которую вошли специалисты районной администрации, комитета по физкультуре и спорту и кадровик спортивной школы №1. Никаких нарушений этот орган не выявил.

Также в администрации прокомментировали постоянные обращения Леонида Галика. Замглавы района Эдуард Ильин в своем ответе заявил, что ему «неоднократно давались разъяснения по интересующим его вопросам». «Для рассмотрения очередного обращения Галик был приглашен 16.01.2017 на прием к заместителю главы для урегулирования сложившейся ситуации, но ответил отказом», — написал Ильин. Также в своем ответе Ильин заметил, что Леонид Галик не получал премий, когда «не мог исполнять своих обязанностей в связи с нахождением на больничном длительное время».

Старший инструктор-методист СДЮСШОР №1 Леонид Галик реакцию администрации назвал «очередной отпиской». Он намерен продолжать свою борьбу. В настоящее время Галик готовит обращения в адрес губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и президента РФ Владимира Путина. По словам «спортивного оппозиционера», реальное положение дел приводит к падению уровня школы, из нее уходят именитые тренеры.

Елизавета Белова / АБН