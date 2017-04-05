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05.04.17 / 13:23 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Первую очередь ЖК «Лондон Парк» сдадут в эксплуатацию до конца 2017 года

Строительство двух корпусов комплекса уже завершили

ЖК "Лондон парк"

Фото: estrus.ru

Первую очередь жилого комплекса «Лондон Парк» сдадут в эксплуатацию до конца этого года. Об этом АБН рассказали в правительстве Петербурга в среду.

Как отметили в Смольном, застройщик «Л1» завершил строительство первого этапа первой очереди. Общая площадь жилья в первом и втором корпусах составила порядка 24 тыс. кв. м.

Напомним, ранее ввести здания жилого комплекса планировали в 2014 году. Комитет по строительству Петербурга обязал застройщика завершить строительство корпусов до середины марта этого года. Позже в строительной компании обещали сдать комплексы в апреле.

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